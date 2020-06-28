ايران ... تسجيل 144 حالة وفاة جديدة جراء كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الأحد، عن آخر الاحصائيات بخصوص كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و 489 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 222 الاف و 669 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 144 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 10 الاف و508 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 183 الف و301 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني الفي و946 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات./انتهى/.