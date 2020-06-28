روحاني يثني على أداء مختلف القطاعات لإحتواء الأزمتين الاقتصادية وكورونا

واضاف الرئيس روحاني اليوم الاحد خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا ان البلاد تتعرض اليوم لاقصى الضغوط الاقتصادية وان اخطر مرض تكتسح جميع انحاء العالم، مبينا ان العالم لم يشهد هكذا مرض على مدى قرن من الزمان وان البلاد لم تشهده منذ اكثر من 140 عام.

واوضح اننا نعيش اليوم ظروفا صعبة وخطرة حيث لم يشهد العالم مثل هذا التأثير الكبير على الاقتصاد والمجتمع والحياة اليومية والعلاقات الدولية .

واضاف: يرى الجميع ان الدول الاوروبية وامريكا والتي لا تعاني من الحظر على عكس ايران، تعاني من تفشي كورونا حيث ازداد مستوى البطالة بمقدار 25% في امريكا وقلل من الانتاج القومي لها وللمعظم الدول الصناعية , حيث ان صادرات اغلبها انخفضت خلال شهر ابريل الماضي بمقدار 25% وان بعض السلع مثل البتروكيماويات انخفضت بمقدار 29% والسيارات بمقدار 15% .

وصرح انه ولله الحمد فاننا بعتبارنا بلدا يخضع للمرض والحظر لم نقترض من البنك المركزي خلال السنتين الماضية وانشاء لن نحتاج لذلك حتى نهاية العام الحالي .

واضاف ان المسؤولية كبيرة وتقع على عاتق الجميع , ان اداء كوادر وزارة الصحة وكذلك اداء قطاعات الانتاج والزراعة والصناعة والبنك المركزي والبورصة كان خلال هذه الفترة مدعاة للفخر والاعتزاز مبينا اتخاذ اجراءات مطلع الاسبوع القادم حيث سيكون ارتداء الكمامات اجباري في اماكن التجمع والمزدحمة .