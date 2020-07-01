علماء اليمن يدينون جريمة آل سبيعيان ويدعون إلى التحرك الجهادي لرفد الجبهات

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن قناة المسيرة أن الرابطة قالت في بيان لها: ندين الجريمة المروعة بحق أسرة آل سبيعيان التي أقدمت عليها أدوات الأدوات الرخيصة والإجرامية والتي قتلت بوحشية ودم بارد الأبرياء من آل سبيعيان وأحرقت منازلهم ولم تراع حرمة الطفل الصغير ولا الشيخ الكبير مستهينة ومستبيحة لكل القيم الشرعية والأعراف القبلية الحسنة التي تحرم مثل هكذا جرائم".

وأضاف البيان "أمام هذه الإجرام والتوحش من قبل أدوات العدوان السعودي الأمريكي فإن الرابطة تعتبر التحرك الجهادي الواعي والخالص والمزيد من النفير العام لرفد الجبهات ولاسيما جبهة مأرب واجبا شرعيا لنصرة المظلومين فيها وتحريرها كاملة من كل العملاء والمجرمين الذين خانوا الله والرسول وخانوا أماناتهم ووطنهم".

واعتبر علماء اليمن أن هذه الجرائم وصمة عار في جبين كل تلك القيادات المحسوبة على الدين والتي وظفت الدين والفتاوى والخطابات لسفك الدم اليمني طيلة سنوات من العدوان وتمارس الخطاب العنصري والفتنوي وتسعى جاهدة لبث الفرقة بين أبناء الشعب اليمني خدمة لنظام نجد الوهابي وللمشروع الصهيوني".

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