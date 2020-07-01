  1. الثقافة
٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٣:٥٨ م

تنسیق الزهور الجمیلة داخل حرم الإمام رضا (ع) / فيديو

تنسیق الزهور الجمیلة داخل حرم الإمام رضا (ع) / فيديو

قام عشّاق الحرم الشريف بوضع الزهور بطريقة جميلة في حرم الإمام الرضا (ع).

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رمز الخبر 1905441

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