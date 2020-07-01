https://ar.mehrnews.com/news/1905441/ ٠١/٠٧/٢٠٢٠ ٣:٥٨ م رمز الخبر 1905441 الثقافة الثقافة ٠١/٠٧/٢٠٢٠ ٣:٥٨ م تنسیق الزهور الجمیلة داخل حرم الإمام رضا (ع) / فيديو قام عشّاق الحرم الشريف بوضع الزهور بطريقة جميلة في حرم الإمام الرضا (ع). تحميل 3 MB رمز الخبر 1905441 سمات ايران مشهد الامام الرضا محتوى ذات صلة علماء اليمن يدينون جريمة آل سبيعيان ويدعون إلى التحرك الجهادي لرفد الجبهات مشاريع إيران الضخمة في مجال الطاقة والكهرباء قاليباف يؤكد على ضرورة تحرك البرلمانات في العالم لمواجهه قرار الضم العمليات الاستراتيجية في عمق العدو مستمرة ردا على جرائمه وحصاره مجلس الأمن الدولي أمام خيارين؛ "إحترام سيادة الآخر" أو "قانون الغابة" العالم أدرك عدم مصداقية الولايات المتحدة بدء اجتماع مجلس الامن حول حظر التسليح المفروض على ايران فراس النجم ل"مهر": أميركا تدعم ابشع نظام دكتاتوري ومجرم في العالم الا وهو النظام السعودي الهجوم على مقر اللواء 45 التابعة للحشد الشعبي كان مجرد مسرحية اعلامية
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