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٢٨‏/٠١‏/٢٠٢١ ٥:٤٠ م

الأمين العام لرابطة علماء اليمن:

العدوان يهدف إلى إيجاد موطئ قدم للإسرائيليين والأمريكيين

العدوان يهدف إلى إيجاد موطئ قدم للإسرائيليين والأمريكيين

أكد الأمين العام لرابطة علماء اليمن السيد عبد السلام الوجيه، إن الهدف من العدوان على اليمن هو إيجاد موطئ قدم للإسرائيليين والأمريكيين في البلاد.

وقال السيد الوجيه في حوار مع موقع "إسلام تايمز"، إن رابطة علماء اليمن منذ نشأتها تعمل على أساس وهو توحيد وتجميع جهود علماء بلدان المقاومة الإسلامية تجاه مواجهة العدوان على اليمن.

وشدد السيد الوجيه على ضرورة "الاحتفاظ بالهوية والدعوة إلى الوحدة باعتبارها القاسم المشترك الذي لا غبار عليه عند الغالبية من العلماء في المحافظات الجنوبية في اليمن".

وأعرب الأمين العام لرابطة علماء اليمن، عن أمله أن ينهضوا العلماء في جنوب اليمن لصد الغزاة وأن يتجاوب علماء حضرموت للدعوة إلى الجهاد ضد الغزاة والمحتلين غير متعللين.

/انتهى/

رمز الخبر 1911419

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