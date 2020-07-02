"برايان هوك" يلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة الملف الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت عن لقاء "برايان هوك" المبعوث الأمريكي الخاص لإيران مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زيارته ل"فيينا" في النمسا.

ووضّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن "برايان هوك" إلتقى مع "رافائيل غروسي" المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة الملفات الإيرانية.

وكما ادعى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أنه يجب على إيران اللإمتثال لإلتزاماتها بموجب معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية، والبروتوكول الإضافي وإتفاقاتها من خلال توفير المعلومات للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وسيلتقي "هوك" بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد زيارته الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأراضي المحتلة.

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