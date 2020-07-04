قاسم الأعرجي مستشاراً للأمن الوطني العراقي

وقال المصدر بحسب "السومرية نيوز"، إن أوامر صدرت بـ"إنهاء تكليف فالح الفياض من مهام مستشار الأمن الوطني، وتعيين قاسم الأعرجي مستشارا للأمن الوطني".



وفي سياق متصل، أضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه تم أيضاً "إنهاء مهام فالح الفياض من تسيير شؤون جهاز الأمن الوطني، وتكليف الخبير عبد الغني الأسدي بإدارة جهاز الأمن الوطني".