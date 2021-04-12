قاسم الاعرجي يوكد على ضرورة استمرار وتطوير التعاون الشامل بين ايران والعراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال لقائه في طهران اليوم الاثنين امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "علي شمخاني" استعرض" قاسم الاعرجي" الاجراءات المنفذة بايعاز من رئيس الوزراء العراقي بشان التصدي للجماعات الارهابية في شمال العراق، لافتا الى البدء بالتنسيقات الضرورية مع مسؤولي اقليم كردستان العراقي لتنفيذ القرارات المتخذة في التصدي للجماعات الارهابية في شمال العراق والمدعومة بعضها من قبل اميركا.

واشار مستشار الامن الوطني العراقي الى العلاقة بين تنظيم داعش الارهابي واميركا، معتبرا تقسيم الجماعات الارهابية الى جيدة وسيئة واعتماد معايير مزدوجة في مكافحة الارهاب، لن يحقق بالتاكيد اي نتيجة سوى تقوية الدور الاجرامي للتيارات الارهابية.

واكد التزام الحكومة العراقية بتنفيذ قانون البرلمان حول خروج القوات العسكرية الاجنبية من العراق، موضحا بان الاجراءات التنفيذية جارية في التنسيق مع الدول التي تتواجد قوات عسكرية لها في العراق للوصول الى جدول زمني متفق عليه.

واعتبر مستشار الامن الوطني العراقي مقاومة الشعب الايراني المعبرة امام الحظر الاقتصادي مؤشرا للاقتدار السياسي والاجتماعي للجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكدا بان تقدم ايران المستمر في مختلف الابعاد في ظروف الحرب الاقتصادية غير المسبوقة بانه مبعث فخر وشموخ للاصدقاء الحقيقيين للشعب الايراني.

ومن المقرر ان يلتقي مستشار الامن الوطني العراقي اليوم ايضا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف.

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