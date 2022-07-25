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٢٥‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٩:٤٠ ص

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العراق ... مستشار الأمن القومي يعتذر عن ترشحه لرئاسة وزراء البلاد

العراق ... مستشار الأمن القومي يعتذر عن ترشحه لرئاسة وزراء البلاد

أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي اعتذاره عن قبول ترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء في العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الأعرجي - في بيان لمكتبه نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه "منذ 9 أشهر والعملية السياسية تشهد انسدادا أضر بمصالح الشعب والوطن، وإيمانا مني بأن الوطن يستحق التضحية لذا أشكر لجنة الإطار الموقرة التي رشحت اسمي لمنصب رئاسة الوزراء".

وتابع "وهنا أعلن اعتذاري عن قبول الترشيح مقدما اسمى آيات الشكر والتقدير لكل أبناء الشعب العراقي والنواب والكتل السياسية التي أعلنت دعمها لنا ونأمل من الأخوة في الإطار أن يحسموا خياراتهم لما فيه مصلحة العباد والبلاد".

/انتهى/

رمز الخبر 1925443
https://ar.mehrnews.com/news/1925443/

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