  1. إيران
  2. السياسة
١٦‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٤:١٢ م

طهران تعرب عن تعازيها بضحايا طائرة الركاب النيبالية

طهران تعرب عن تعازيها بضحايا طائرة الركاب النيبالية

أعربت الخارجية الإيرانية عن تعازيها بضحايا حادث طائرة ركاب مدنية تحطمت في مدينة بوخارا النيبالية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في تغريدة على تويتر عبرت وزارة الخارجية عن أحر التعازي وأصدق المواساة، في ضحايا تحطم طائرة الركاب النيبالية الذي اودت بحياة 72 راكبًا.

وأعربت وزارة الخارجية عن تمنياتها ليرقد المتوفين في سلام أبدي وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

واعلنت شركة "يتي" للطيران في نيبال امس الاحد عن تحطم طائرة تابعة لها غرب البلاد ومصرع جميع من كانوا على متن الطائرة المنكوبة وعددهم 72.

وكانت الطائرة في رحلة من كاتمندو إلى مدينة بوخارا السياحية قبل دقائق من هبوطها، وكان على متنها 72 شخصا، بينهم (68 راكبا من بينهم 15 أجنبيا و4 من أفراد الطاقم، ومن بينهم أيضا 3 رضع و3 أطفال.

/انتهى/

رمز الخبر 1929792

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات