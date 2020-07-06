يجب محاسبة المسؤولين المتورطين في حادثة منشآة "نطنز" النووية

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس السلطة القضائية اية الله ابراهيم رئيسي قال تعليقا على التقارير التي طرحت في اجتماع اللجنة العليا في السلطة القضائية والتي تشير الى دلالات حول تقاعص من قبل المسؤوليين بخصوص حادثتي المركز الطبي في شمال طهران وحادثة منشأة نطنز النووية، قال: أن من واجب السلطة القضائية أن تقوم بملاحقة ومقاضاة المسؤولين الذين تهاونوا في تأدية واجباتهم.

وأضاف: تم اصدار أوامر الى منظمة القضائية التابعة للقوات المسلحة ومنظمة التفتيش والادعاء العام لمؤاخذة المسؤولين المعنيين بذلك.

كما وأكد رئيسي على ضرورة متابعة والكشف عن اسماء الذين انتهكوا قانون العملة الخاص بالتصدير والاستيراد.