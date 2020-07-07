  1. السياسة
٠٧‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٨:٥٥ ص

محققة بالأمم المتحدة:

مجلس الأمن الدولي يلتزم الصمت تجاه إغتیال أمريكا الفريق "قاسم سليماني"

مجلس الأمن الدولي يلتزم الصمت تجاه إغتیال أمريكا الفريق "قاسم سليماني"

أكدت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي ان هجوم الطائرة الأمريكية المسيرة الذي أودى بحياة القائد "قاسم سليماني" و"أبومهدي المهندس"يعدّ إنتهاكا للقانون الدولي.

وأفادت وكالة "ليبرتي" أن الولايات المتحدة لم تقدّم أدلة كافية على أن هجوماً يستهدف مصالحها، كان قد بدأ أو على وشك البدء لتبرير ضرب موكب الجنرال "قاسم سليماني" والقائد "أبومهدي المهندس" لدى مغادرته مطار بغداد.

وكتبت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي "انييس كالامار" في تقرير لها يدعو إلى المساءلة عن عمليات القتل العمد بإستخدام الطائرات المسيرة المسلحة وإلى المزيد من تنظيم إستخدام الأسلحة، أن الهجوم إنتهك ميثاق الأمم المتحدة.

ووضّحت "كالامار" وهي محققة مستقلة، لوكالة "رويترز" أن العالم في وقت حرج ونقطة تحوّل محتملة عندما يتعلق الأمر بإستخدام الطائرات المسير، لا يقوم مجلس الأمن بدوره والمجتمع الدولي، سواء طوعاً أو كرهاً يلتزم الصمت إلى حد بعيد.

/انتهى/

رمز الخبر 1905578

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