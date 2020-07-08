المتحدث باسم الحكومة الايرانية: لا محالة سنتجاوز الظروف الصعبة الحالية

واضاف ربيعي اليوم الأربعاء خلال اجتماع عبرالفديوكنفرانس مع اعضاء لجان المعلومات في المحافظات الايرانية ان العدو في ظل الظروف الخاصة والاستثنائية التي تعيشها البلاد نتيجة تفشي فيروس كورونا فقد صب جلّ جهده على ممارسة الحرب النفسية ضد الشعب ولكن بفضل الله ومؤازرة الشعب سنتغلب على جميع الصعوبات.

واشار ربيعي الى انجازات الحكومة خلال فترة 55 شهر من تصديها وقال ان الحكومة حققت انجازات اقتصادية كبيرة متمثلة في النمو الاقتصادي في البلاد الى جانب ايجاد فرص عمل كثيرة ولكن بعد وصول ترامب الى الحكم وتشديد الحظر الجائر فأن البلاد تعرضت لبعض الصعاب والتي سنتغلب عليها بمساعدة الشعب.

واضاف ربيعي لم تشهد البلاد حرب نفسية كبيرة مثل التي يقوم بها العدو حاليا ولكن علينا الاستفادة من جميع الطاقات والامكانيات للتغلب على جميع المشاكل الناجمة عن الحظر الامريكي الجائر وكذلك تفشي فيروس كورونا والعبور من هذه المرحلة مرفوعي الرأس./انتهى/