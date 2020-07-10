ماتداوله الإعلام السعودي عن انفجار طهران مثار للسخرية

وأضاف البحراني في مشاركة له مع قناة “بي بي سي عربي” ان ماتداوله الإعلام الإسرائيلي والسعودي أمس عن حصول انفجارات لمخازن صواريخ غرب طهران تابعة للحرس الثوري هو “مثار للسخرية والتندر”، وأن القضية برمتها عبارة عن كذب من ألفها الى يائها، لأن شيئا من هذا القبيل لم يحصل اطلاقا؛ حسب تعبيره.

وأوضح في جانب آخر من مشاركته للقناة البريطانية؛ “ليس من الصحيح والمنطق الربط دائما بين حوادث متفرقة وغير متشابهة مع بعضها؛ يمكن أن تقع في أي بلد من بلدان العالم” متسائلا عن علاقة حريق وقع في مركز طبي وثبت انه ناجم عن إهمال غير مقصود أو انفجار صهريج غاز او مخزن للوقود هنا وهناك بـ”إسرائيل” التي تحاول اظهار نفسها على أنها “سوبرمان المنطقة” وهي ليست كذلك.

وختم محمد حسن البحراني مشاركته بالقول “ان حادثة الانفجار التي وقعت في منشأة نطنز النووية الأسبوع الماضي هي بالفعل حادثة مهمة باعتبارها حصلت في منشأة حساسة، لذلك فإن التحقيقات ماتزال جارية لمعرفة ملابساتها وأسبابها وكل التفاصيل المتعلقة فيها، واذا ماتأكد ان اسرائيل متورطة فيها فأن الامر المؤكد ان ايران سترد عليها بالطريقة المناسبة.”