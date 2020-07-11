إيران تنفي وقوع إنفجار في غرب طهران /حصاد كورونا في ايران ينخفض ليصل الى 142 شخصاً

إيران تنفي وقوع إنفجار في غرب طهران

تناقل ناشطون ايرانيون على شبكات التواصل نبأ عن وقوع انفجار غرب العاصمة طهران، فيما لم يؤكد اي مصدر حكومي رسمي في إيران صحة الخبر المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ نفت عمدة "بلدة قدس" غرب العاصمة طهران ليلى واثقي وقوع اي انفجار مساء امس في طهران.

واوضحت عمدة بلدة "قدس" ان انقطاع التيار الكهربائي الذي حصل في المنطقة مساء امس كان نتيجة خلل في المنظومة الكهربائية التي حصلت مقابل "مشفى 12 بهمن" والذي وقع في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم امس الخميس ، ولم يستمر انقطاع التيار الكهربائي اكثر من خمس دقائق.

حصاد كورونا في ايران ينخفض ليصل الى 142 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 12 الاف و447 شخصا، بعد تسجيل 142 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و262 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد المصابين الى 252 الف و720 حالة.

الخارجية الإيرانية: تعاوننا الاقتصادي مع الصين مكلف بالنسبة للولايات المتحدة

قال موسوي في تصريح للتلفزيون الايراني اليوم الجمعة، ان رؤيتنا للعلاقات مع الصين تعتمد المصالح الوطنية خاصة المصالح المتبادلة للشعبين.

واعتبر التكهنات والاكاذيب المفبركة في هذا الصدد بانها ذات جذور خارجية وقال، ان العلاقات بين ايران والصين ذات اعداء كثيرين، خاصة الاميركيين الذين يمارسون الضغوط القصوى سيشعرون بان مثل هذا التعاون خاصة في الجانب الاقتصادي سيكلفهم غاليا ويتيقنون بان سياساتهم ستفشل ولهذا السبب يسعون لاثارة الاجواء وبث الاكاذب حول هذا التعاون ليمنعونا منه عن طريق ضغوط الراي العام.