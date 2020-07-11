إيران تستعيد مقتنيات أثرية لها تم تهريبها الى النمسا

وقال مساعد الرئيس الايراني في شؤون الثقافية والتراث، محمد حسن طالبيان في تصريح له مساء الجمعة، فيما يتعلق بهذه المقتنيات: في البداية يجب أن تتم دراسة هذه الاشياء في طهران للتأكد من صحتها واصالتها وسوف يتم الاعلان عن نتيجة الدراسة.

واوضح: تم تهريب هذه الاشياء بشكل غير قانوني الى النمسا، وأن شرطة الانتربول في النمسا دعت ايران لتعرف على هذه المقتنيات لذلك ذهب مندوب من ايران لقيام بهذه المهمة.

وأضاف: بما أن دائرة الشؤون الدولية في السلطة القضائية الايرانية كانت تهتم بهذا الموضوع، تم القاء القبض على شخص في طهران له صلة بذلك وأعترف بتهريب مقتنيات تاريخية الى النمسا./انتهى/.