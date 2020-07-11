شرکة "أرامکو" السعودیة ترفع أسعار البنزین

وقررت "أرامکو" رفع سعر لتر "بنزین 91" من 0.98 ریال إلی 1.29 ریال، بینما تم رفع سعر لتر بنزین 95 من 1.18 ریال إلی 1.44 ریال.

ویأتی ذلک فی إطار الخطة الشهریة شرکة "أرامکو" لتحدید أسعار البنزین، حیث یتم تحدید السعر سواء بالهبوط أو الارتفاع أو الإبقاء علیه کما هو وفقا للمراجعة.

واعتادت "أرامکو" أن تعلن مراجعة أسعار البنزین فی الیوم العاشر من کل شهر، بحیث یبدأ التطبیق فی صباح الیوم الـ11 من کل شهر.

جدیر بالذکر أن أسعار البنزین قابلة للتغییر ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغیرات فی أسعار التصدیر من المملکة إلی الأسواق العالمیة.