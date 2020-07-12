طيران الجيش الايراني سيحصل قريباً على صواريخ بمدى 20 و100 كم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الطيران في الجيش الايراني العميد يوسف قرباني صرح اليوم الاحد خلال مراسم افتتاحية مهرجان "مالك الأشتر": ان خيانة المنافقين (منظمة خلق الارهابية) للبلاد كانت الأسوء من نوعها، بينما تمكن طيران الجيش من قصم ظهورهم في عمليات "مرصاد".

والجدير بالذكر أنه تم القضاء خلال عمليات "مرصاد" على عناصر زمرة "خلق" الارهابية التي توغلت مسافة في محافظة كرمانشاه غرب البلاد بدعم من قبل قوات نظام صدام بعد توقف الحرب المفروضة عام 1988 .

وقال: حقق طيران الجيش انجازات ملحوظة في مجال الدفاعي والامني وصواريخ "أطلق وأنس" (Fire&Forge) والصواريخ النقطية وصواريخ 8،5 كم، قائلا: باذن الله قريبا سنحصل الى صواريخ يصل مداها الى 20 كم و100 كم.

وأضاف أن طيران الجيش نفذ اكبر مناورة ليلية في الظلام الدامس لفترة 6 ساعات واضاف، انه تم خلال هذه المناورة تنفيذ اجراءات قتالية فضلا عن اخلاء الجرحى.

وقال قائد طيران الجيش الايراني: أن صناعات طيران الجيش توصلت الى تصنيع 435 قطعة بتعداد 6 آلاف لكل منها واضاف، ان طيران الجيش يقوم اليوم بتقديم الدعم للاخوة الاعزاء في الجيش والحرس الثوري وحرس الحدود في مناطق البلاد الحدودية.

وأشار الى ان مروحيات طيران الجيش قامت في يوم واحد فقط بتنفيذ 500 طلعة جوية في المناطق المنكوبة بالزلزال في كرمانشاه عام 2017 وقال، ان طيران الجيش يقدم الان خدمات الطوارئ الجوية في 18 محافظة في البلاد.