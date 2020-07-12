قائد الثورة الاسلامية يتحدث مباشرة مع نواب مجلس الشورى الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، تحدث صباح اليوم الاحد بشكل مباشر وعبر الاتصال المرئي(فيديو كونفرانس) مع نواب الدورة الـ11 من مجلس الشورى الاسلامي.

لاحقا نوافيكم بالمزيد من الاخبار حول هذه الجلسة.