قائد فيلق القدس متوعدا: هناك ايام عصيبة جدا تنتظر أميركا والكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال العميد قاآني: على الامريكيين أن لا يتهموا الآخرين في ماحدث لحاملة الطائرات لأنه نتيجة للنيران التي أضرموها. وهذا وعد الهي أن الذي يرتکب الظلم سيصاب بالعذاب: فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ. فلا تبحثوا عبثا عن المسژول في هذا الحادث فالذي حدث قد حصل نتيجة عملکم والله يعذبکم أنتم علی يدکم بما کنتم تعملون.

وأضاف قاآني: الايام الصعبة لم تحن بعد وهناك أيام عصيبة جدا تنتظر الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

وأکد ان الحقيقة هي أن الجيش الامريكي منهك وتحولت تجهيزاته العسكرية إلى قطع حديد مهترئة.

وقال العميد قاآني : يجب على أمريكا أن تتقبل وضعها الحالي وأن لا تظلم البشرية وشعبها أكثر من ذلك./انتهى/