قائد فيلق القدس: لا نسمح لزعزعة الأمن في الحدود/ فشل مفاوضات الدوحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عضواً في الجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في المجلس الشورى الإسلامي إبراهيم رضائي في حديث مع مراسل مهر، ان قائد فيلق القدس إسماعيل قاأني اكد على ان ايران تنظر عميقا لتحولات المنطقة والعالم. وإيران اتخذت خطوات مدروسة تجاه التطورات الأخيرة في أفغانستان.

وقال قاآني في هذا الاجتماع عن الأضرار التي لحقت الولايات المتحدة في أفغانستان منها دخل 80 الفا جندي من القوات الامريكية في أفغانستان وأكثر من 300 مليون دولار صرفت يوميا وبلغ عدد الوفيات الناجمة للولايات المتحدة في أفغانستان أكثر من 10ألاف جندي ولكن الأميركيين لم يحصلوا على اي نتيجة.

وأكد قائد فيلق القدس أن الولايات المتحدة دخلت أفغانستان للسيطرة على إيران وروسيا والصين والهند، لكنها في نهاية المطاف فشلت وهربت، كما انها استخدمت تنظيم داعش في افغانستان لتحقيق اهدافها الخاصة.

كما انه صرح قاأني بان مفاوضات الدوحة بسبب مداخلات أمريكا فشلت وبقیت دون أي نتيجة ومن أهم أهدافنا تحقيق أمن إيران وحدودنا.

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