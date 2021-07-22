قائد فيلق القدس العميد قاآني يلتقي بمراجع الدين العظام في مدينة قم المقدسة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال هذه اللقاءات التقى العميد قاآني مع كل من مراجع الدين العظام نوري همداني، سبحاني، مکارم شیرازي، علوي كركاني وسائر مراجع الدين الاخرين وكذلك آية الله سعیدي سادن مرقد كريمة اهل البيت السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، ومدير الحوزة العملية آية الله اعرافي واعضاء رابطة مدرسي الحوزة العملية وناقش معهم اخر مستجدات وتطورات المنطقة ومحور المقاومة .

وفي هذه اللقاءات اشاد مراجع الدين واعضاء رابطة مدرسي الحوزة العملية بدور سيد شهداء جبهة المقاومة الفريق الشهيد قاسم سليماني مثمنين جهود المجاهدين ومحور المقاومة مشددين على ضرورة ترسيخ اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية في المنطقة .

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