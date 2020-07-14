نجاح أو فشل "ترامب" في الإنتخابات الرئاسية؛ لن يغير مصير الإتفاق النووي

وانتقد جاغاريان الدول الأوروبية ايضا لاكتفائها بالإعراب عن الأسف حيال الاجراءات الأمريكية غير الشرعية؛ واضاف: “قلنا للأوروبيين إنكم تعبرون عن أسفكم فقط، ولكن التعبير عن الأسف وحده لايكفي”.

وأشار السفير الروسي الى أن الولايات المتحدة الامريكية لا تسعى للتفاوض مع إيران، لكنها تريد فرض شروطها وقال: “إنهم يتابعون جدول أعمالهم فقط، ولا يريدون التفاوض.”

واستبعد جاغاريان تأثير فوز أحد المرشحين للانتخابات الامريكية على مصير الاتفاق النووي مصرحا: “لسنا متفائلين جدا بشأن أي شخص سيكون في ذلك المنصب؛ فالنظام الانتخابي في الولايات المتحدة غير ديمقراطي.”

وبخصوص المساعي التي تبذلها الولايات المتحدة لتمديد الحظر التسليحي على ايران مجددا؛ قال: “نحن نعارض هذا الامر بشدة ولا يحق للولايات المتحدة الامريكية التحدث بهذا الامر على الاطلاق.”