إصابة ترامب بعد إطلاق نار خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أظهرت لقطات مصورة أفراداً من جهاز الخدمة السرية والشرطة، وهم يرافقون ترامب إلى سيارة، بينما كان يرفع قبضته في الهواء.

وذكرت قناة "سي أن أن"، أنّ ترامب أصيب أثناء المهرجان. كما ذكر مسؤول حكومي رفيع لشبكة "سي بي أس نيوز" أنّ ترامب بخير، "وقد طبقنا إجراءات أمنية احترازية، ويجري التحقيق في هذا الأمر بشكل أكبر".

وسريعاً، أعلنت حملة ترامب الانتخابية، أنّ الرئيس السابق، "يشكر السلطات الأمنية على تحركها السريع خلال هذا العمل الفظيع"، مؤكدةً أنّ الرئيس بخير "ويخضع لفحص في منشأة طبية محلية".

ومن جهته، أكد جهاز الخدمة السرية الأميركي، أنّ ترامب في "أمان"، مشيراً إلى أنّ هناك "تحقيق نشط في واقعة إطلاق النار في التجمع الانتخابي".

وكذلك، نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن المدعي العام لمقاطعة باتلر، أنّ مطلق النار تم قتله. وهو ما أكدته أيضاً صحيفة "واشنطن بوست".

/انتهى/