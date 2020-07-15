  1. إيران
١٥‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٦:٤٣ م

نقلاً عن مسؤول إيراني:

حريق في ميناء بوشهر واحتراق 7 سفن على الأقل

حريق في ميناء بوشهر واحتراق 7 سفن على الأقل

اندلع حريق في ميناء بوشهر جنوبي إيران اليوم، الأربعاء، أدى إلى احتراق 7 سفن على الأقل، بحسب مسؤولين إيرانيين.

وأفادت وكالة مهر للانباء، أن حريقا نشب في ميناء "بوشهر" جنوبي البلاد أسفر عن احتراق 7 سفن على الأقل 

وصرح مسؤول رسمي إيراني أن الحريق اندلع في معمل صناعة القوارب في بوشهر وأسفر عن احتراق 7 قوارب"./انتهى/

رمز الخبر 1905817

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