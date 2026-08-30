الرئيس الإيراني يتوجه غدا الاثنين الى قيرغيزستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان الرئيس الايراني مسعود بزشكيان سيتوجه إلى بيشكيك، عاصمة قرغيزستان، للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

وسيجري بزشكيان خلال هذه الزيارة، إلى جانب إلقاء كلمة في القمة، لقاءات ثنائية مع قادة وكبار مسؤولي الدول الأعضاء والشريكة في المنظمة. كما سيحضر الرئيس "بزشكيان" مراسم الافتتاح الرسمي للدورة السادسة لألعاب البدو العالمية 2026.

ومن المقرر أن تُعقد القمة الـ26 لرؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون (SCO)، يومي 31 آب/ أغسطس و 1 أيلول/ سبتمبر 2026، في مدينة بيشكيك القرغيزية، حيث تتولى قيرغيزستان الرئاسة الدورية للمنظمة لعام 2026.

الجدير بالذكر ان شعار هذه القمة هو "25 عاماً على منظمة شنغهاي للتعاون: معاً من أجل السلام والتنمية والازدهار المستدام