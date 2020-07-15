ظريف ونظيره الماليزي يؤكدان ضرورة توطيد العلاقات التجارية بين البلدين

وخلال محادثات أجراها محمدجواد ظریف مع نظيره الماليزي داتو هشام الدین حسین عبر دائرة الفيديو المغلقة اليوم الاربعاء، تباحثا حول توطيد العلاقات بين البلدين وعدد من الشؤون الاقليمية والدولية والعالم الاسلامي.

واتفق الوزيران، خلال الاجتماع، على انعقاد لجنة التعاون المشتركة بهدف تنمية النشاطات التجارية بين البلدين.

وفي سياق آخر دعا ظريف نظيره الماليزي الى ايفاء بلاده دور فاعلا، باعتبارها عضوا ناشطا في منظمة التعاون الاسلامي، بهدف ايجاد حل للازمة في اليمن عبر السبل السياسية فقط.

وأكد ظريف على دعم طهران لأي مبادرة تقوم بها ماليزيا ترمي لارساء السلام ووضع نهاية للازمة اليمنية.

وأشاد بالموقف المبدأي والصحيح الذي تتبناه ماليزيا في دعم الشعب الفلسطيني المضطهد.

من جهته أكد داتو هشام الدین حسین على ثبات موقف بلاده حيال القضية الفلسطينية ومكانتها في قلب الشعب الماليزي.