أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت 18 تموز/ يوليو 2020

وكالة مهر للأنباء:

جام جم ..

المتحدث باسم الخارجية.. ايران ستستعيد عائدات النفط المجمدة في كوريا الجنوبية .

جوان ..

موسكو تحذر .. أمريكا تعمل على تدريب عناصر ارهابية في قاعدة التنف بسوريا .

رسالت ..

حفل العرس الدامي باليمن ..استشهاد عشرات الاطفال والنساء في غارة جوية سعودية .

سياست روز ..

عشية زيارة الكاظمي للرياض, قوى عراقية تحذر.. لا يمكن ايلاء الثقة بالرياض ابدا.

ايران ..

مباحثات هاتفية لمدة 40 دقيقة بين الرئيس روحاني ونظيره الروسي فلاديمير بوتين .

افكار ..

الخارجية الايرانية .. السعودية تواصل جرائمها الوحشية باليمن في ظل لا مبالاة المجتمع الدولي .

ابرار ..

ايران تدعو منظمة الامم المتحدة للتحرك من اجل صيانة ارواح المدنيين باليمن .

اطلاعات ..

الرئيس الروسي يؤكد دعم بلاده لمواقف ايران في المحافل والاوساط الدولية .

قدس ..

فنزويلا تحذر من تبعات ارسال امريكا مدمرات للبحر الكاريبي قرب مياهها الاقليمية .

شرق ..

تعيينات جديدة في الخارجية السعودية تعكس تفاقم الخلافات بين الرياض وأنقرة .

كيهان ..

ارتفاع عدد شهداء الغارة السعودية على حفل عقد قران باليمن الى 35 شهيدا.

مردم سالاري ..

في انذار جدي لكوريا الجنوبية .. ايران تتحرك لاستعادة عائدات نفطية محتجزة قي سيؤول.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم السبت

أعتماد ..

صحيفة اعتماد تساءلت في استعراضها للاجواء الساخنة بين جمهوريتي اذربيجان وارمينيا قائلة ( باكو ویرفان ستتجهان نحو المفاوضات أم الحرب ؟) وجاء في الصحيفة ..

"اذربيجان وارمينيا تقفان على حافة الانزلاق في حرب اخرى مع تصاعد الاشتباكات الحدودية بينهما واستهداف مناطق حيوية في البلدين "

وليس من الواضح وفي ظل تصاعد الاصوات الداخلية الداعية للحرب والانتقام في كلا البلدين ما اذا كانت اقالة وزير الخارجية الاذربيجاني من منصبه مؤشر رغبة في التهدئة ام خطوة نحو التصعيد. وهناك من يرى ان اجواء التصعيد هذه متأثرة الى حد كبير باطار المنافسة بين تركيا وروسيا في منطقة القوقاز والتي تتجسد ايضا في سوريا وليبيا.

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في الشأن اليمني في مقالها ( العجلة الخامسة في الحرب المفروضة على اليمن )..

فشل السيناريو الامريكي الصهيوني السعودي في حسم الحرب على اليمن بايام او اسابيع حول الحرب التي يشنها التحالف السعودي على هذا البلد الى كابوس لامريكا ولحلفاءها..

"ان امريكا بدأت تتحرك بعدها عبر الامم المتحدة لتحقيق نفس النوايا التي فشل تحالفها السعودي بتحقيقها بميادين القتال باليمن "

وهكذا بدأت مهام المبعوثين الدوليين واحدا تلو الاخر بمبادرات ملتوية هدفها ضمان تحقيق نوايا العدوان السعودي وحماته, ومهمة البعوث الاممي مارتن غريفيث لا تخرج عن هذا الاطار وهي مهمة تأتي بعد تغير المعادلات الميدانية لصالح المقاومة اليمنية بالكامل. ان مشكلة المنظمة الدولية تكمن بفشلها في اثبات حياديتها بوقف العدوان اولا.

ابرار ..

نشرت صحيفة ابرار تقريرا خاصا يحمل عنوان ( مصرع " والي بغداد " ونائبه بتنظيم داعش ) وجاء فيه ..

"قيادة القوات العراقية المشتركة تحدثت عن القضاء على المزيد من الشراذم الداعشية من بينها ارهابي منصبه بالتنظيم هو " والي بغداد""

وحسب القيادة العراقية تم القضاء على نائب هذا الارهابي وحراسه في اطار مراحل عمليات " أبطال العراق " الخاصة بتطهير محافظات بشمال وشرق العراق من الشراذم الداعشية, والتي ادت حتى الان الى مصرع عشرات الدواعش والقاء القبض على عناصر داعشية تعمل كخلايا نائمة وتدمير مخابئ التنظيم .

حمایت ..

صحيفة حمايت سلطت الضوء على ( ملفات هزائم محور ترامب نتانياهو في المنطقة ) في مقال لها بهذا العنوان كتبت فيه ..

محور ترامب نتانياهو لم يحصد سوى الفشل الذريع في خمسة ملفات رئيسية ترتبط بقضايا وشؤون المنطقة .

"ابرزها فشل عرقلة تبلور جبهة مقاومة, والفشل في ايجاد محور عبري عربي واقعي لعرقلة تواصل مكونات جبهة المقاومة "

الى جانب ذلك هناك ملف فشل ترامب نتنياهو في تمرير صفقة القرن الترامبية, ولعل من ابرز ملفات فشل هذا المحور هو تداعي سياسة ضغوط الحد الاقصى ضد ايران التي تمثل محور جبهة المقاومة وركيزتها الاساسية هذا الى جانب ملف الفشل الامريكي الصهيوني في العراق بتعاظم قدرات الحشد الشعبي .

سياست روز..

سياست روز كتبت في مقالها ( مشرعون نكرة ) عن هجمة سياسية اعلامية غربية واسعة ضد حزب الله لبنان قائلة ..

بعد الضغوط الامريكية على الاقتصاد اللبناني لتحميل المسؤولية على حزب الله للتحريض ضده تتحرك جهات اوروبية في مسار موازي لحظر نشاطات حزب الله ولإدراجه في قائمة الارهاب ..

"ان تحرك نواب بالبرلمان الالماني ونواب بالبرلمان الاوروبي لحظر نشاطات حزب الله, انتهاك للسيادة الوطنية اللبنانية"

وتجاهل متعمد صارخ لواقع كون حزب الله مكون اساسي رسمي في الحكومة والبرلمان بلبنان.

ان هدف الضغوط الاقتصادية الامريكية على لبنان وهدف مثل هذه التحركات الاوروبية هو واحد ولا يخرج عن اطار تجريد المقاومة اللبنانية من السلاح خدمة للكيان الصهيوني عبر مثل هذه الاساليب الخبيثة والذرائع الكاذبة.

اطلاعات ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( مهلة المقاومة العراقية للاحزاب لإخراج القوات الامريكية ) كتبت صحيفة اطلاعات ..

"تحدثت محافل نيابية عراقية عن تحديد قوى المقاومة مهلة للاحزاب للتحرك من اجل تفعيل قرار البرلمان باخراج القوات الامريكية "

في هذا السياق قال النائب عن كتلة " صادقون " احمد الكناني ان غالبية الاحزاب الرئيسية صوتت لصالح اخراج القوات الامريكية ومن هنا ينبغي على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التركيز على تحقيق هذا الهدف, ونوه هذا النائب الى تحديد قوى وفصائل المقاومة لمهلة محددة في هذا المجال .

من جانبها حذرت حركة النجباء من ان القوات الامريكية ستواجه المزيد من الخسائر ببقاءها في العراق./انتهى/