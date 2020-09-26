أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم السبت:
آرمان ملي..
ايران تطرح شروطها بشأن عودة امريكا للاتفاق النووي ردا على تصريحات بايدن
ابرار ..
لافروف.. روسيا لاتقيم وزنا لطلب امريكا الداعي لوقف التعاون مع ايران
ابتكار ..
الناطق باسم الخارجية .. الاتهامات السعودية هذيان ناجم عن استمرار مسلسل فشلها باليمن
اطلاعات ..
قطر ترفض تولي الرئاسة الدورية للجامعة العربية احتجاجا على التطبيع
ايران ..
امريكا على ابواب ازمة نقل سلطة ..ترامب يشكك مسبقا بالانتخابات الرئاسية ونتائجها..
جام جم...
فنزويلا.. امريكا تشكل الخطر الاكبر على الامن والسلام في العالم
جوان..
صحف بفلسطين المحتلة تتحدث عن قرب انضمام السودان وسلطنة عمان لمسار التطبيع
حمايت ..
الجزائر ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني مؤكدة .. القضية الفلسطينية مقدسة
خراسان ..
مؤشرات تفجر فوضى عارمة في الانتخابات الامريكية .. ترامب يرفض نقل السلطة بانتخابات بريدية
سياست روز ..
مصر تشهد عودة المظاهرات الشعبية تزامنا مع تحركات نظام السيسي لدعم التطبيع
كيهان ..
انفجار في معسكر للتحالف السعودي باليمن يوقع اكثر من ثمانين قتيلا وجريحا
مردم سالاري ..
قائد بحرية الجيش .. مهمة القوة البحرية الامريكية التي دخلت الخليج الفارسي , استعراضية./انتهى/
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