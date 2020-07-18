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١٨‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٦:٠١ م

الكاظمي سيلتقي قائد الثورة الإسلامية خلال زيارته إلى إيران

الكاظمي سيلتقي قائد الثورة الإسلامية خلال زيارته إلى إيران

اعلن مصدر سياسي عن موعد زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى ايران .

وقال المصدر في تصريح صحفي اليوم  ان رئيس الوزراء  سيستقبل غداً الأحد في بغداد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

واوضح ان الكاظمي والوفد المرافق له سيزور ايران يوم الثلاثاء المقبل "بعد يوم من زيارة السعودية" حيث سيلتقي الكاظمي بقائد الثورة للجمهورية الإيرانية السيد علي الخامنئي وعدد من المسؤولين./انتهى/

رمز الخبر 1905873

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