ظريف يزور موقع استشهاد الفريق "قاسم سليماني" و"ابو مهدي المهندس" / جدول اعمال زيارة ظريف الى بغداد

ووصل وزير الخارجية محمد جواد ظريف اليوم الاحد على رأس وفد سياسي الى العاصمة العراقية بغداد، ليلتقي بالشخصات السياسية البارزة في العراق وإجراء مباحثات مع السؤولين العراقيين حول التحديات المشتركة بين طهران وبغداد وتعزيز العلاقات الثنائية والتاكيد على متانة العلاقة بين البلدين.

ويتضمن جدول اعمال زيارة ظريف الى بغداد ،عدة محطات، الاولى وبعد وصوله الى المطار، التوجه الى القصر الرئاسي ولقاء رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمى، ومن ثم لقاء رئيس كتلة فتح السيد هادي العامري، ومن ثم سيلتقي وزير الخارجية الايراني مع رئيس جمهورية العراق السيد برهم صالح قبل دعوة الغداء، وبعد ذلك من المقرر أن يلتقي ظريف برئيس مجلس القضاء الاعلى السيد فائق الزيدان ومن ثم برئيس هيئة الحشد الشعبي السيد فاتح الفياض، وفي المحطة الاخيرة قبل توجه الى المطار سيلتقي ظريف برئيس تيار الحكمة عمار الحكيم.