  1. إيران
١٩‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٨:٥٨ ص

خلال 24 ساعة الماضية:

إيران تسلّم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية لفرنسا / تسجيل 188 حالة وفاة جديدة بكورونا

إيران تسلّم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية لفرنسا / تسجيل 188 حالة وفاة جديدة بكورونا

كان من أهم آخر المستجدات التي شدتها ايران خلال الساعات الـ24 الماضية اعلان الرئيس الايراني عن أن 25 مليون ايراني اصيب بكورونا وفقا للتقارير، كما أن الخارجية اعلنت عن تسليم ايران الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية لفرنسا، ومن جانب اخر اعلنت الصحة عن تسجيل 188 إصابة جديدة كورونا.

روحاني: 25 مليون إيرانياً مصابٌ بكورونا وفقا للتقارير

روحاني: 6 أنواع من العقاقير المستخدمة لمعالجة "كورونا" متوفرة لدينا

قال الرئيس الايراني حسن روحاني يوم السبت في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، أنه وفقا لبعض تقارير وزارة الصحة أنه لحد الان اصيب 25 مليون ايرانيا بفيروس كورونا و14 شخصاً توفي لحد الان.

واشاد روحاني بجهود وزارة الصحة والشركات المعرفية لانتاج عقاقير معالجة كورونا، قائلا: يوجد وحوزتنا حاليا 5 عقاقير  لمعالجة كورونا، وهناك دواء آخر سوف يعرض بالاسواق خلال الاسابيع المقبلة.

ضبط أكثر من 1300 كغ من المخدرات وسط ايران

الشرطة الإيرانية تضبط نحو 1300 كغ من المخدرات في محافظة "يزد"

اعلنت قوات الامن الداخلي في محافظة يزد وسط ايران عن ضبط اكثر من 1300 كلغم من المخدرات في غضون اليومين الماضيين.

الصحة الإيرانية تعلن عن تسجيل 188 حالة وفاة جديدة جراء كورونا

الصحة الإيرانية تعلن عن تسجيل 188 حالة وفاة جديدة جراء كورونا

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 13 الاف و979 شخصاً، بعد تسجيل188 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و166 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 271  الاف و 606 حالة في البلاد.

إيران تسلّم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية لفرنسا

إيران تسلّم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية لفرنسا

أعلنت الخارجية الايرانية عن تسليمها أمس الجمعة الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي تحطمت في حادثة قرب طهران مطلع العام الجاري، الى المختصين في فرنسا للبدء في عمليات استخراج معلوماته.

شمخاني ل"بومبيو": الاعتراف بالهزيمة مقابل إيران أفضل من التشدقات الحمقاء

شمخاني ل"بومبيو": الاعتراف بالهزيمة مقابل إيران أفضل من التشدقات الحمقاء

دعا امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني، وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو للاعتراف بالهزيمة امام ايران القوية، معتبرا ذلك افضل من التشدقات الحمقاء والخاوية.

رمز الخبر 1905870

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