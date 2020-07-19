إيران تسلّم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية لفرنسا / تسجيل 188 حالة وفاة جديدة بكورونا

روحاني: 25 مليون إيرانياً مصابٌ بكورونا وفقا للتقارير

قال الرئيس الايراني حسن روحاني يوم السبت في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، أنه وفقا لبعض تقارير وزارة الصحة أنه لحد الان اصيب 25 مليون ايرانيا بفيروس كورونا و14 شخصاً توفي لحد الان.

واشاد روحاني بجهود وزارة الصحة والشركات المعرفية لانتاج عقاقير معالجة كورونا، قائلا: يوجد وحوزتنا حاليا 5 عقاقير لمعالجة كورونا، وهناك دواء آخر سوف يعرض بالاسواق خلال الاسابيع المقبلة.

ضبط أكثر من 1300 كغ من المخدرات وسط ايران

اعلنت قوات الامن الداخلي في محافظة يزد وسط ايران عن ضبط اكثر من 1300 كلغم من المخدرات في غضون اليومين الماضيين.

الصحة الإيرانية تعلن عن تسجيل 188 حالة وفاة جديدة جراء كورونا

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 13 الاف و979 شخصاً، بعد تسجيل188 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و166 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 271 الاف و 606 حالة في البلاد.

إيران تسلّم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية لفرنسا

أعلنت الخارجية الايرانية عن تسليمها أمس الجمعة الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي تحطمت في حادثة قرب طهران مطلع العام الجاري، الى المختصين في فرنسا للبدء في عمليات استخراج معلوماته.

شمخاني ل"بومبيو": الاعتراف بالهزيمة مقابل إيران أفضل من التشدقات الحمقاء

دعا امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني، وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو للاعتراف بالهزيمة امام ايران القوية، معتبرا ذلك افضل من التشدقات الحمقاء والخاوية.