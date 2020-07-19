ظريف يصل الى بغداد

ونقلت السومرية نيوز، انها تلقت نسخة من بيان وزراة الخارجية الذي اعلن فيه ان "وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وصل قبل قليل الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية".

واضافت ان "ظريف سيلتقي بعدد من المسؤولين العراقيين وسيبحث معهم تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية قد قال في وقت سابق أمس عن زيارة ظريف للعراق: "إن زيارة وزير الخارجية الإيراني لبغداد غدا (اليوم الاحد) تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

وتابع أحمد الصحاف "سيتم استكشاف التحديات المشتركة وإمكانية الاستفادة من الفرص المتاحة من أجل المصلحة المشتركة".

وخلص الصحاف إلى أن ظريف سيلتقي بالرئيس العراقي ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ونظيره العراقي.

وسیعقد وزير الخارجية الايراني في بغداد مؤتمرا صحفيا مع نظيره العراقي "فؤاد حسن"، كما سيجري ظريف مباحثات مع كل من رئيس المجلس القضائي الاعلى في العراق "فائق الزيدان" وايضا "رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي " فالح الفياض".

وتأتي زيارة ظريف للعراق في الوقت الذي من المقرر أن يزور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي طهران للمرة الأولى منذ توليه منصب رئاسة الحكومة يوم الثلاثاء المقبل في جولة تقودة ايضا الى الرياض وواشنطن.