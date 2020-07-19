ظريف يجري جولتين من المحادثات مع رئيس اقليم كردستان العراق

وكان في تغريدة له على تويتر أشار محمد جواد ظريف إلى لقاءاته يوم الاحد في بغداد، وكتب: جرت محادثات بناءة مع مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء، وبرهم صالح رئيس الجمهورية، ومحمد الحلبوسي رئيس البرلمان، وفؤاد حسين وزير الخارجية والمسؤولين القضائيين والسياسيين والعسكريين (في العراق).

وأضاف ظريف في وصفه لجدول أعمال لقاءاته في بغداد: إن تطوير التعاون يصب في مصلحة شعوبنا والمنطقة. والمحطة القادمة، ستكون في أربيل للقاء مع مسؤولي كردستان العراق.

وفي ختام لقاءاته الرسمية في بغداد، توجه وزير الخارجية الايراني يوم الاحد الى إقليم كردستان العراق تلبية لدعوة من نيجروان بارزاني رئيس الإقليم.

ويرافق ظريف في زيارته هذه كل من محسن بهاروند مساعد وزير الخارجية في الشؤون القانونية والدولية، وعلي رضا عنايتي مساعد الوزير، المدير العام لدائرة الخليج الفارسي، وعباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الايرانية.

وفي بداية الوصول الى العراق، حضر ظريف والوفد المرافق له في محل استشهاد القائد الشهيد قاسم سليماني وابو مهدي المهندس، وأدى التحية لمقام الشهداء السامي وقرأ الفاتحة على أرواحهم./انتهى/