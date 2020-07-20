حذف "فلسطين" من خرائط "غوغل" و"آبل" سيكون له تأثير سلبي على القضية الفلسطينية

وكالة مهر للأنباء-عبدالله مغامس: رأى السياسي المصري الدكتور "أيمن عبدالعزيز نور" المرشح السابق للانتخابات الرئاسية المصرية ورئيس حزب "غد الثورة" أن الخطوة التي اتّخذتها شركتا "آبل" و"غوغل" انها خطيرة للغاية وسيكون لها تأثير سلبي على القضية الفلسطينية وعلى حقوق الشعب الفلسطيني وعلى العالم الاسلامي.

وأكد السياسي المصري على ان الدول العربية والاسلامية والدّول المعنية بالقضية الفلسطينية "محور المقاومة" يجب عليهم ان يتخذوا موقفاً رادعاً حاسماً في مواجهه أنشطة هذه الشركات في منطقتنا.

كما دعا المرشح السابق للانتخابات الرئاسية المصرية إلى بدء "حملة شعبية من خلال القوى الوطنية في المنطقة تهدّد وتندّد بمقاطعة منتجات هذه الشركات باعتبارها شركات معتدية على الحق العام وعلى الحقيقة وعلى الحقوق الانسانية والعربية والاسلامية والدولية".

وأضاف الدكتور "أيمن عبدالعزيز نور" ان الهدف من هذه الخطوة هو هدف استعماري بحت، حيث يستهدف القضية الفلسطينية باعتبارها هي القضية الجوهرية والمحورية في هذه المنطقة من العالم.

وقال إنه بالنسبة الى ردة فعل الشارع العربي والاسلامي تجاه هذه القضية فللإسف التوقعات محدودة، واذا كان تمنٍّ فأنا اتمنى ان نبدأ من انفسنا بحملة مقاطعةٍ واسعة النطاق في بلادنا العربية والاسلامية، وأن تقوم القوى الثورية والشعبية في المنطقة بالتعاون مع بعضها البعض حثى تؤتي هذه الحملة ثمارها.

ولفت رئيس حزب "غد الثورة" إلى أنه "بالنسبة الى ردة فعل حركات المقاومة، فنحن نحيي المقاومة العربية بكافة صورها وأشكالها وبكافة مواقعها، ونتمنى ان تستمر في مقاومة هذا المشروع الصهيو-أمريكي الاستعماري المستبد، الذي يتعزز بضعف الانظمة العربية الحاكمة المتواطئةالمطبعة مع هذا الكيان الغاصب.

وفي الجزء الأخير من حديثه أكّد المرشح السابق للانتخابات الرئاسية المصرية، ان فلسطين نبض في قلوبنا فهي بلد الأنبياء والمرسلين والشرفاء والمجاهدين"./انتهى/