"غوغل" تخطط لمد كابل للإنترنت عبر الکیان المحتل والسعودية التفافا على مصر

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن مصادر مطلعة أشارت للصحيفة إلى أن "غوغل" تخطط لمشروع ضخم للشبكات التي ستربط أوروبا بالهند، بهدف زيادة القدرات التمريرية للشبكات القائمة وتطوير مراكز البيانات للشركة.

ومن المخطط أن يبلغ طول الكابلات أكثر من 5 آلاف ميل، وتقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار.

وأطلق على المشروع "بلو رامان" تيمنا بعالم الفيزياء الهندي تشاندراسيخارا فينكاتا رامان.

وبين شركاء المشروع شركة "عمانتل" العمانية للاتصالات و"تيليكوم إيطاليا"، اللتان ستشاركان في تمويل مد الكابلات، حسب مصادر الصحيفة.

وحذرت مصادر مطلعة من أن المشروع قد لا ينفذ، إذ أنه يواجه العديد من الصعوبات لكونه يعبر الحدود للعديد من الدول، وسيتطلب موافقة من قبل أجهزة إدارية عدة في تلك الدول ولم يحصل حتى الآن على موافقة السعودية.

ويشير التقرير إلى أن "غوغل" ترى في خط الكابلات الجديد بديلا للخطوط العابرة لمصر التي تفرض رسوما مرتفعة على شركات الاتصالات، وكذلك نظرا لوجود المخاطر المحتملة للأعطال الفنية في البحر الأحمر بسبب حركة الملاحة البحرية المزدحمة في المنطقة.

ومن المرجح أن يضم المشروع مد الخطوط عبر البحر بين السعودية والهند مع ربطها بسلطنة عمان أيضا، ومد الخطوط البرية عبر الأراضي المحتلة والأردن مع الاعتماد على البنية التحتية القائمة كما سيكون هناك خط للكابلات عبر البحر المتوسط.

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