طهران: الكرة الآن في ملعب السعودية لتحدّد موقفها تجاه ايران / عدد الوفيات بكورونا يبلغ الـ14،405

موسوي: الكرة الآن في ملعب السعودية لتحدّد موقفها تجاه ايران

قال المتحدث بإسم الخارجية الايرانية عباس موسوي في تصريح له أثناء تواجده ببغداد، أن الكرة الان بملعب السعودية ولتحدّد موقفها تجاه ايران، مؤكدا أن الجمهورية الاسلامية مستعدة للتعاون والحوار مع جميع دول المنطقة.

واشار الى أن إيران تريد أن يكون الحوار في هذه الظروف بعيدا عن التدخل الاجنبي .

ظريف يغادر بغداد عائداً الى طهران

عاد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى طهران فجر اليوم الاثنين في ختام زيارته الى بغداد واربيل حيث اجرى محادثات مع كبار المسؤولين في الحكومة العراقية واقليم كردستان العراق.

صناعة القطع تشهد تحولاً جذرياً لدى قوة الطيران التابعة للحرس الثوري

صرح القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي أن صناعة القطع (للمعدات العسكرية) والتحديثها وعمليات الصيانة الاساسية (اوفرهول)، تشهد تحولاً جذريا لدى قوة الطيران التابعة للجيش، بحيث تغنينا عن استيراد تلك القطع من الخارج.

طهران: الإنتخابات البرلمانية في سوريا خطوة إيجابية نحو السلام والاستقرار في هذا البلد

أعرب المتحدث بإسم الخارجية الايرانية عباس موسوي عن أمل ايران بأن تشكل الانتخابات البرلمانية في سوريا خطوة ايجابية نحو السلام والاستقرار وتطور المحادثات السياسية بين الاطراف السورية وتسكين الام الشعب السوري.

عدد الوفيات جراء كورونا يبلغ الى 14،405 شخصاً بعد تسجيل 217 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 14 الاف و405 شخصاً، بعد تسجيل 217 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و414 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 276 الاف و 202حالة في البلاد.