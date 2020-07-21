التبادل التجاري بين العراق وايران يرتفع الى 20 مليار دولار

وبيّن ان الخطة المرسومة بين البلدين هي رفع حجم التبادل التجاري الى 20 مليار دولار.

واشار "يحيى آل اسحاق" اليوم الثلاثاء الى زيارة الكاظمي لايران قائلاً: "ان القضايا الاقتصادية ومتابعة ماتم الاتفاق عليه خلال زيارات مسؤولي البلدين لازالة المشاكل والعوائق الاقتصادية ستكون على سلم اولويات البلدين".

واضاف ان "تهيئة الارضية والتخطيط لرفع التبادل التجاري لبلوغه 20 مليار دولار بين ايران والعراق هي من المواضيع التي سيبحثها رئيس وزراء العراق في طهران".

واوضح انه "سيتم التطرق الى ديون العراق لايران بشأن الطاقة والكهرباء والتي تم التفاوض بشأنها مسبقا وتقدر بحوالي ثلاثة مليارات دولار وسيتم خلال الزيارة وضع جدول زمني لتسديدها".

وبين "آل اسحاق" انه "وبسبب تفشي فيروس كورونا واغلاق الحدود بين البلدين فأن هذه الزيارة من شأنها الاسراع في اعادة فتحها لتصدير السلع والبضائع".

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