الكاظمي يصل الى طهران على رأس وفد رفيع المستوى

وكان وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان في استقبال الكاظمي لدى وصوله الى مطار مهراباد بطهران.

وبعد مراسم الاستقبال الرسمي بحضور الرئيس حسن روحاني ستبدأ المفاوضات بين الوفود الرسمية للبلدين على الفور كما سيلتقي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الرئيس روحاني على انفراد.

وبعد انتهاء المفاوضات بين الجانبين الايراني والعراقي والاجتماع الخاص بين روحاني والكاظمي ستبدأ مفاوضات مشتركة بحضور النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري ومصطفى الكاظمي.

وسيستقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية الكاظمي كما سيلتقي الاخير رئيس مجلس الشورى الاسلامي خلال زيارته الرسمية التي تستغرق يومين.

ويضم الوفد العراقي في زيارته لطهران، وزراء الخارجية والنفط والكهرباء والمالية والدفاع والصحة ومستشار الامن القومي.