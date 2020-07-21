ايران .. حصيلة ضحايا كورونا تسجّل رقماً قياسياً جديداً بعد رصد 229 وفاة جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الثلاثاء، عن آخر الاحصائيات بخصوص كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و625 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 278 الاف و 827حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 229 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 14 الاف و634 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 240 الف و87 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و583 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وأضافت لاري أنه لحد الان تم إجراء مليونين و201 الف و958 فحص كورونا في مختبرات البلاد.