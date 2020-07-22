حاخام يهودي يصلّي لشفاء الملك السعودي

ونشر الحاخام مقطع فيديو وهو يتضرع من أجل شفاء الملك سلمان الذي وصفه بـ”خادم الحرمين الشرفين وراعي المقدسات الإسلامية”.

وقال: “أتضرع إلى الله عز وجل خالق العالم مفعم بالحنان والرحمة، أن يبعث ببركات الشفاء إلى جلالة الملك سلمان ملك السعودية وخادم الحرمين الشريفين وراعي المقدسات الإسلامية”.

مضيفاً: “عسى أن يعيد إليه تمام الصحة، ويمكنه من المضي في قيادة شعبه، ودفع مبادرات سلمية في المنطقة والعالم برمته”. في إشارة إلى تصدر المملكة للتطبيع مع الكيان الصهيوني عبر “صفقة القرن”.

جدير بالذكر أن السعودية بقيادة ولي العهد "محمد بن سلمان" اطلقت مع الامارات بقيادة "محمد بن زايد" نشاطا سياسيا للتطبيع مع "الكيان المحتل" عبر دعم مبادرة الرئيس الامريكي "دونالد ترامب للسلام المسماه “صفقة القرن”.

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