"الكاظمي" في طهران ويستقبله المسؤولون بحفاوة / حصيلة كورونا تسجل رقماً قياسياً جديداً في ايران

ظريف يتوجه الى موسكو برفقة مساعده في الشؤون السياسية

غادر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف طهران متوجها الى موسكو قبل ظهر اليوم الثلاثاء.

ويرافق ظريف في زيارته هذه الى موسكو مساعد الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي.

الكاظمي يصل الى طهران على رأس وفد رفيع المستوى

وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الى طهران على راس وفد رفيع بمستهل زيارة يلتقي خلالها كبار المسؤولين الايرانيين.

وكان وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان في استقبال الكاظمي لدى وصوله الى مطار مهراباد بطهران.

ويضم الوفد العراقي في زيارته لطهران، وزراء الخارجية والنفط والكهرباء والمالية والدفاع والصحة ومستشار الامن القومي.

حسن الجوار من أجندتنا الأساسية/عازمين على توطيد العلاقات مع حكومة الكاظمي

قال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي ان الاستراتيجية الرئيسية في سياسة ايران الخارجية هي تطوير العلاقات مع الجيران، مؤكدا على عزم الحكومة لتعميق العلاقات مع العراق في مختلف المجالات.

ايران .. حصيلة ضحايا كورونا تسجّل رقماً قياسياً جديداً بعد رصد 229 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 14 الاف و634 شخصاً، بعد تسجيل229 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و625 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 278 الاف و 827حالة في البلاد.

روحاني يستقبل رئيس الوزراء العراقي رسمياً

استقبل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، رسميا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في طهران.