  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
١١‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٤:١٤ م

اليوم الاحد؛

القوات العراقية تحبط محاولتين لتفجير أبراج نقل الكهرباء في نينوا

القوات العراقية تحبط محاولتين لتفجير أبراج نقل الكهرباء في نينوا

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى بشمال البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت الخلية في بيان صحفي، أن "القوات الأمنية فككت مجموعة عبوات ناسفة استهدفت أبراج الطاقة الكهربائية، بعدما زرعتها عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت، أن "قواتنا الأمنية بتشكيلاتها المختلفة من الدفاع والداخلية والحشد الشعبي تقوم بمراقبة خطوط نقل الطاقة الكهربائية على مدار الساعة وتحبط كل المحاولات الرامية لاستهداف الأبراج والمحطات، لضمان استقرار وصول التيار الكهربائي إلى مناطق البلاد كافة".

ويوم أمس. أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أن بلاده أنفقت 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003، فيما أعلن القبض على متهمين بالفساد في ملف الكهرباء.

/انتهى/

رمز الخبر 1916014
https://ar.mehrnews.com/news/1916014/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 6 + 2 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات