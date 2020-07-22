أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأربعاء 22 تموز/ يوليو 2020

وكالة مهر للأنباء:

ايران ..

القائد في لقائه مع رئيس الوزراء العراقي الضيف .. ايران تريد عراقا قويا ومستقلا.

جام جم ..

القائد مشيرا لجريمة اغتيال الشهيد سليماني في لقاءه مع الكاظمي ..( على امريكا ترقب ضربة الرد الايراني بالمثل ).

آرمان ملي ..

زيارة الكاظمي لايران تستهدف توطيد العلاقات الثنائية وليس القيام بمهام وساطة.

آفتاب يزد..

الرئيس روحاني في لقائه بالكاظمي .. نسعى لتكريس الامن والاستقرار الى جانب الشعب العراقي بالمنطقة .

ابرار ..

مصطفى الكاظمي .. لن نسمح بأن يكون العراق منطلقا لاية تهديدات ضد ايران .

قدس ..

نهاية ماراثون قادة البلدان الاوروبية ..المصادقة على حزمة بالفي مليار دولار للانعاش الاقتصادي.

وطن امروز ..

أنباء متناقضة حول الوضع الصحي لملك السعودية والرياض تلغي كافة الزيارات الدبلوماسية .

مردم سالاري ..

قلق متزايد في البيت الابيض ازاء تطور التعاون الاستراتيجي بين ايران والصين .

كيهان ..

القائد.. لن ننسى اغتيال سليماني وابو مهدي ابدا وسنرد بالتأكيد على الامريكيين بالمثل .

اطلاعات ..

القائد .. ايران تريد عراقا مستقلا وذا عزة على العكس مما تريده امريكا تماما .

خراسان ..

مخاوف في الشارع الامريكي من استخدام ترامب للجيش الى جانب الحرس الوطني لقمع الاحتجاجات .

رسالت ..

الصين تحذر امريكا وبريطانيا من انها لن تقف مكتوفة الايدي ازاء تدخلاتهما.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

وطن امروز ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( زيارة الكاظمي , مؤشر فشل المخطط الامريكي ضد ايران ) كتبت صحيفة وطن امروز ..

زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لايران تأتي في ظل ظروف مواجهة العراق لضغوط امريكية كبيرة لدفعه لمواكبة اجراءات الحظر الامريكية على ايران, ومن هنا فأن..

" قيام الكاظمي بهذه الزيارة لايران يعني فشل مخطط واشنطن بدق اسفين في العلاقات بين ايران والعراق "

والواقع هو ان التقاء القائد بالكاظمي مباشرة وليس بطريقة الفيديو كنفرانس بسبب تفشي كورونا مؤشر بحد ذاته على وجود عزم مشترك على تطوير علاقات تعاون استرتيجي بين البلدين .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن المستجات الخطيرة في ليبيا في مقالها (شرارات نيران حرب جديدة في المنطقة ) ..

"ما يحدث في ليبيا يشبه حربا عالمية مصغرة في ظل تورط قوى اقليمية ودولية عديدة في الصراع الدائر في هذا البلد "

وليس من المستبعد ابدا ومع التصعيد المتسارع بين مصر وتركيا بشأن ليبيا خاصة بعد سماح البرلمان المصري للجيش بالقيام بعمليات خارج الحدود, دخول مصر لصالح الجنرال حفتر في حرب مباشرة مع تركيا التي تمددت عسكريا بالفعل في ليبيا خلف يافطة دعم حكومة الوفاق .

جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت عن العلاقات الايرانية العراقية في مقال لها بالصفحة الاولى يحمل عنوان ( ايران شريكة الشعب العراقي في ايامه الصعبة )..

"ايران هي البلد الوحيد الذي وقف ويقف بكل اخلاص الى جانب الشعب العراقي في كل محنه وايامه الصعبة "

وفي الوقت الذي لم تمد فيه تلك البلدان التي تتشدق بدعم العراق وعلى رأسها امريكا وحليفاتها بالمنطقة يد العون للعراق ابدا بل عملت على بث الفرقة والفتن الداخلية لتقطيع اوصاله.

ان زيارة الكاظمي لايران ستسهم في تعزيز اواصر العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين الايراني والعراقي.

حمايت ..

نشرت صحيفة حمايت مقالا حول الاوضاع في فلسطين المحتلة بعنوان ( انقلاب الليكود على نتنياهو) جاء فيه .

"يبدو ان حزب الليكود قد توصل لقناعة من ان بقاء نتنياهو في الصورة لن يؤدي سوى لانهيار هذا الحزب"

وهي قناعة تستند على اتساع دائرة النقمة العامة على نتنياهو لفشله في مواجهة كورونا وفي تحسين الاوضاع الاقتصادية وبسبب تورطه بقضايا فساد ايضا.

ومن هنا يدرس الليكود خيارين الاول ايجاد بديل عن نتنياهو والاخر ايجاد حزب جديد لن يضم يكون لنتنياهو اي دور فيه .

جوان ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( مصر تتخذ حالة حرب مقابل تركيا بليبيا ) كتبت صحيفة جوان ..

"وساطات التهدئة فشلت, فمصر تسير نحو الحرب في ليبيا بعد اعطاء البرلمان الضوء للقوات المسلحة بالتدخل "

والصدام المباشر بين مصر وتركيا في الساحة الليبية بات مطروحا تماما في ظل تجاهل تركيا لكل التحذيرات المصرية وتجاهلها لكل مؤشرات التصعيد المصري من المناورات العسكرية وتحديد السيسي لخط احمر يتمثل بمدينة سرت واخيرا لقرار البرلمان المصري ايضا

فتركيا منهمكة بارسال المزيد من السلاح والمرتزقة والقوات الى ليبيا

فهل سيشهد العالم حربا جديدة بالمنطقة .؟

قدس ..

تساءلت صحيفة قدس ( ما الذي تخطط له السعودية بافغانستان) في مقال لها بهذا العنوان قائلة ..

السعودية تعتزم بناء مئة مدرسة وجامعة دينية بافغانستان وذلك وسط انباء عن حملة سعودية واسعة لشراء اراضي في منطقة تعتبر عاصمة لداعش بافغانستان, والسؤال هنا هو

"ماذا وراء هذه التحركات السعودية, ولماذا لا تنفق الرياض هذه الاموال على اعادة بناء افغانستان بدلا من اعادة الحياة للارهاب "

هل تراهن السعودية بذلك على اعادة الحياة للفكر الارهابي التكفيري مرة اخرى وبعد كل الدماء التي اراقها والدمار الذي تسبب به في المنطقة ؟

سياست روز ..

كتبت سياست روز عن تدهور الاوضاع بشكل خطير في ليبيا في تعليقها ( المصير المجهول ) ..

"مصر تقترب وبتشجيع من قبائل ليبية وقوات حفتر من دخول ميدان الحرب الدائرة في ليبيا من ابوابه الواسعة "

فالرئيس المصري حدد خطوط حمراء بليبيا سيؤدي تجاوزها لتخل القوات المصرية والبرلمان المصري وافق على التدخل ومفتي مصر اعتبره شرعيا وهناك دعم وتحريض سعودي اماراتي بحرينن لمصر, وهكذا تتجه الامور بشكل متسارع باتجاه اندلاع حرب مصرية تركية قد تجر اطراف دولية واخرىاقليمية الى آتونها. ويبقى السؤال هنا عن مستقبل ليبيا وشعبها الذي سيكون على كف عفريت ./انتهى/