  1. السياسة
٢٢‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٨:٥٧ م

اللواء موسوي:إيران في مجال الدفاع ضد التهديدات أكثر تحديثا وأسرع منها

اللواء موسوي:إيران في مجال الدفاع ضد التهديدات أكثر تحديثا وأسرع منها

أعلن القائد العام للجيش اللواء عبدالرحيم موسوي، أن إيران في مجال الدفاع ضد التهديدات وتدريب الطاقات البشرية والمعدات الحديثة تمكنت من اجتياز حتى مستوى التهديدات.

ووفقا لتقرير الموقع الاعلامي للجيش اليوم الأربعاء ، قام اللواء عبد الرحيم موسوي ، القائد الأعلى للجيش بمعية قائد قاعدة الدفاع الجوي الوطنية ، بتفقد الوحدات المختلفة لمجموعة الرد السريع للدفاع الجوي في طهران .

وقال اللواء موسوي ان الدفاع الجوي اليوم يتحمل اعباء مهمة خطيرة للغاية في جميع أنحاء البلاد ، لأن الدفاع الجوي يمثل الخندق الاول للدفاع ونحن في مجال الدفاع ضد التهديدات ، سواء من حيث تدريب الطاقات البششرية والمعدات العصرية حتى نستبق التهديدات.  

وأضاف اللواء موسوي : "على الرغم من أن الدفاع الجوي يعتمد على المعدات ، إلا أن المنتسبين الذين يستخدمون هذه المعدات أكثر أهمية ويجب علينا ان نولي اهمية للحفاظ على معنويات هؤلاء المنتسبين وتعزيزها".

كما تفقد القائد العام للجيش منظومات الصواريخ ، الى جانب تفقد مختلفة وحدات هذه المجموعة التي أعيد تاهيلها ، وافتتح العيادة الطبية لمجموعة الرد السريع للدفاع الجوي.

رمز الخبر 1906011

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