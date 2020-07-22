اللواء موسوي:إيران في مجال الدفاع ضد التهديدات أكثر تحديثا وأسرع منها

ووفقا لتقرير الموقع الاعلامي للجيش اليوم الأربعاء ، قام اللواء عبد الرحيم موسوي ، القائد الأعلى للجيش بمعية قائد قاعدة الدفاع الجوي الوطنية ، بتفقد الوحدات المختلفة لمجموعة الرد السريع للدفاع الجوي في طهران .

وقال اللواء موسوي ان الدفاع الجوي اليوم يتحمل اعباء مهمة خطيرة للغاية في جميع أنحاء البلاد ، لأن الدفاع الجوي يمثل الخندق الاول للدفاع ونحن في مجال الدفاع ضد التهديدات ، سواء من حيث تدريب الطاقات البششرية والمعدات العصرية حتى نستبق التهديدات.

وأضاف اللواء موسوي : "على الرغم من أن الدفاع الجوي يعتمد على المعدات ، إلا أن المنتسبين الذين يستخدمون هذه المعدات أكثر أهمية ويجب علينا ان نولي اهمية للحفاظ على معنويات هؤلاء المنتسبين وتعزيزها".

كما تفقد القائد العام للجيش منظومات الصواريخ ، الى جانب تفقد مختلفة وحدات هذه المجموعة التي أعيد تاهيلها ، وافتتح العيادة الطبية لمجموعة الرد السريع للدفاع الجوي.