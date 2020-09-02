اللواء موسوي يتفقد القاعدة البحرية في شرق بحر قزوين

وافادت العلاقات العامة للجيش ان اللواء عبد الرحيم موسوي القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية قام بزيارة مفاجئة لقاعدة الشهيد بايندر البحرية شرق بحر قزوين في أمير أباد وتفقد وحداتها المختلفة والتقى منتسبي القاعدة.

وقال اللواء موسوي في هذه الجولة التفقدية امام منتسبي هذه القاعدة انه يجب أن يكون الدين والاخلاق محور ادارة القواعد العسكرية وان يكون الدين والاخلاق محور الحكم والقيادة.

وشدد على أنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص لمسألة الروحانيات والصلاة في اول وقتها ، وعلى القادة أن يضعوا الصدق والاستقامة في اولويات أعمالهم.

وفي الختام ، قام القائد العام للجيش ، أثناء تقييمه للقدرات والجهوزية العملياتية للقاعدة بتفقد الوحدات المختلفة للقاعدة ، بما في ذلك موقع الرادار ، والعمليات الخاصة ، والمجموعات العسكرية ، ورصيف الملاحة السطحية.

الى ذلك قام اللواء موسوي بمناسبة يوم الدفاع الجوي بزيارة مفاجئة لوحدة الدفاع الجوي لمدينة بهشهر وقدم لمنتسبي الوحدة التهاني بمناسبة يوم الدفاع الجوي .