  1. السياسة
٢٥‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٩:٣٧ ص

قالیباف: أمريكا خططت لإعتراض طائرة الركاب الايرانية للتمهيد لوقوع حادث محتمل

قالیباف: أمريكا خططت لإعتراض طائرة الركاب الايرانية للتمهيد لوقوع حادث محتمل

اکد رئیس مجلس الشوری الاسلامي الايراني "محمد باقر قالیباف" بان الامیرکیین سعوا للوصول الى اهدافهم المقيتة المخطط لها في اعتراض طائرة الركاب الايرانية عبر توفير التمهيدات لوقوع خطأ محتمل.

وكتب "قاليباف" في تغريدة له على موقع "تويتر": "ان الاميركيين كاذبون بان مقاتلتيهم كانتا تحلقان وفق المعايير الطبيعية في حين ان قائد طائرة شركة "ماهان" تلقى انذارين TCAS بسبب اقتراب المقاتلتين من جناح واسفل الطائرة اكثر من الحد اللازم".

واضاف: "لقد تابعت في اتصال مع مسؤول عمليات شركة "ماهان" تفاصيل المغامرة التي قام الارهابيون الاميركيون مساء الخميس، حيث سعوا للوصول الى اهدافهم المقيتة المخطط لها عبر توفير التمهيدات لوقوع خطأ محتمل".

وقال رئيس مجلس الشورى: "لاشك ان اي جريمة للاميركيين ستسرع الانهيار المذل لمستكبري المنطقة خاصة الكيان الصهيوني البغيض".

/انتهى/

رمز الخبر 1906042

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