  1. إيران
١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٩:٣٣

وزارة الخزانة الأمريكية؛

عقوبات على خمسة كيانات، سفينتين وشخص إيراني واحد

عقوبات على خمسة كيانات، سفينتين وشخص إيراني واحد

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شركات طيران إيرانية وشركات تخدمها في الإمارات والصين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات جديد على خمسة كيانات إيرانية وسفينتين وشخص حقيقي واحد.

وطالت العقوبات الأمريكية الجائرة شركة الطيران الإيرانية "ماهان" ووكلائها في الإمارات العربية المتحدة وهونكونغ والصين.

بالإضافة إلى ذلك أعلنت الوزارة عقوبات على رجل الأعمال الإيراني، عبد الحسين خدري، الذي على صلة بالحرس الثوري، على حد زعم الخزانة الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، فقد شملت العقوبات شركة "خدري جهان دريا" للملاحة في طهران و"الطريق الحريري البحري التابع ل"خدري جهان دريا" المستقرة في عمان، بتهمة ارتباطهما بعبد الحسين خدري.

رمز الخبر 1900059

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