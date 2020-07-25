حزب الله یندّد باعتراض المقاتلات الامريكية لطائرة الركاب الايرانية

واصدر حزب الله بيانيا اعتبر فيه ان ما جرى من قبل المقاتلات الامریکیة عمل إرهابي وأمر بالغ الخطورة كان يُمكن أن يكون له تداعياتٌ لا يُعرف مداها على مستوى المنطقة برمتها.

وجاء في البيان إن قيام الطائرتين الحربيتين الأميركيتين باعتراض طائرةٍ مدنيةٍ من بين ركابها مواطنون لبنانيون يستدعي موقفاً دولياً حاسماً ضد الولايات المتحدة الأمريكية، مع التأكيد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي قوة إحتلال في الأرض والأجواء السورية.

وشدد حزب الله في بيانه انه إذ يهنئ جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة وخصوصاً المواطنين اللبنانيين بالسلامة، فإنه يُعرب عن تضامنه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع الجمهورية العربية السورية في وجه العربدة الأميركية المتمادية.