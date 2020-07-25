جميع معدات الجيش الإيراني مصنوعة في داخل البلاد

وجاء هذا التصريح على هامش زيارة تفقدية أجراها الادميرال سياري اليوم السبت لمصنع "الشهيد زرهرن" لتحسين وتطوير وصناعة قطع غيار الدبابات.

وأفاد الادميرال سياري: يتم في هذا المصنع صنع قطع الغيار التي تحتاجها القوة البرية للجيش على نطاق واسع وبجودة عالية.

وقال رئيس الاركان ومساعد الشؤون التنسيقية لجيش الجمهورية الاسلامية: ان الجيش ينتج اليوم مختلف انواع السفن الحربية والطائرات والدبابات وناقلات الجند ومنظومات الدفاع الجوي واضاف، ان هذه الاجراءات تاتي في سياق توجيهات سماحة قائد الثورة لقطع التبعية للخارج وان نرفع انتاجنا الى المستوى الذي نغطي فيه حاجاتنا.

وبين ان هذا المصنع يصنع ايضا الكثير من قطع الغيار للشركات المدنية من اجل مساعدتها على خفض اعتمادها على الخارج.

واعتبر الاستفادة من المعدات المصنعة في الداخل بانها تعد من عناصر قدرة الردع واضاف: اليوم لم يعد يوجد في الجيش ما هو يصنع خارج البلاد ونسبة عالية جدا من معدات الجيش تصنع اليوم محليا.

وفي سياق آخر قال الادميرال سياري: ان هنالك اليوم اكثر من 12 الفا من قوات الجيش يعملون في مجال مكافحة فيروس كورونا واضاف، لقد تمكنا في المرحلة السابقة من السيطرة على مرض كورونا في المعسكرات.

ووضح: يتم في المركز التابع لهذا المصنع انتاج مختلف انواع المحاليل المعقمة والكمامات الطبية وقال، ان هذا المركز بامكانه فضلا عن تغطية حاجات القوة البرية تلبية حاجات سائر قوات الجيش والقوات المسلحة وان يقدم المساعدة في اي مكان في البلاد وفقا لتدابير مقر "الامام الرضا (ع)" التابع للاركان العامة للقوات المسلحة او اركان الجيش.